Журналисты рассказали о жизни новоиспеченной "элиты" "ДНР"

В заваленном комиссионными магазинами и секонд-хендами Донецке жены "новых новорусских" ходят по бутикам и покупают дорогие шубы либо везут их из магазинов Ростова и Новочеркасска. Дорогие рестораны на бульваре Пушкина забиты людьми и задымлены кальяном, передает Сегодня.

Например, ресторан-пивоварня, который расположен недалеко от захваченной ДонОГА, остается одним из самых популярных мест. Здесь любят отдыхать как командиры боевиков, так и новоиспеченная "элита" "ДНР". Вероятно, именно поэтому на входе красуется наклейка, гласящая, что вход с оружием запрещен. В выходные попасть в заведение без предварительного бронирования столика довольно проблематично. Меню в ресторане на любой вкус, правда, далеко не на любой кошелек. Цены даже не по местным меркам довольно кусаются.

Рестораторы признают, что поток клиентов постоянно уменьшается, а введенные боевиками правила, например, комендантский час, практически поставили крест на ночной жизни. Однако есть и те, для кого не писаны не только местные "законы", а и моральные нормы. "Простые люди все меньше заходят к нам, – рассказывает администратор одного из элитных заведений Елена. – А вот представители "ДНР", наоборот, прут валом. Приезжают на дорогих авто, с "дэнээровскими" номерами, обвешанными флажочками России, заказывают американский бурбон или виски, на худой конец, коньяк. У них денег достаточно, постоянно заказывают, как они говорят, "целую поляну" – мясо, салаты. Средний их счет может перевалить за 20 тысяч рублей (8700 грн) за двоих. Но нельзя сказать, что это любимые клиенты. Они ведут себя отвратительно, к официанткам пристают, хамят. Своим положением кичатся. Бывает, и с оружием захаживают, и демонстративно на стол кладут пистолет. И ведь мы реально ничего не можем им сделать. Один раз вежливо попросили их спрятать оружие или покинуть заведение, так они сразу психовать и материться начали. Мы позвонили в "комендатуру", но те не приехали".

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Торговые центры не могут похвастаться обилием покупателей, впрочем, как и хорошими брендовыми магазинами. Среди посетителей от силы 10-15 человек, которые бродят по "бутикам" рассматривая товары и не спеша что-то покупают.

С началом активных боевых действий в Донецке закрылись многие парикмахерские и салоны красоты. "Наши клиенты – это нынешняя "аристократия", как они себя позиционируют. Девочки из банка, из "министерств", жены каких-то командиров — во всяком случае, они так говорят. Видно, что многое для них в новинку, они хотят сразу и все, денег не экономят. Очень напоминает начало 90-х, когда донецкие дамы выкладывали огромные суммы, лишь бы "оттюнинговать" себя по полной программе", – говорит Виктория.

"Порше" и "лексусы" постепенно заполоняют дороги Донецка. Их можно увидеть на стоянках у супермаркетов и дорогих магазинов. Чаще всего в них - люди в военной форме. Были замечены уже и дорогие "эскалейды", и "кубики"-гелендвагены, кабриолеты и спортивные авто.

"В соседнем подъезде у меня есть знакомый, который сидит в каком-то там штабе "ДНР", так он за последнее время несколько авто сменил. То на "Мерседесе" катался, потом на "Вольво", сейчас на внедорожнике "Тойота". Я его как-то при встрече спросил, мол, откуда такая роскошь, а он лишь заулыбался, говорит: "Навоевал". Я вот и думаю, интересно дядьки воюют, когда у стариков пенсия чуть больше двух тысяч рублей (870 грн), у кого-то третья машина за год", – делится дончанин Святослав Самойлов.