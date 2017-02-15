Разведка назвала причину мощного взрыва в Донецке
11:41, 15 февраля 2017Война
6173
Причиной взрыва, произошедшего 14 февраля в оккупированном Донецке, было использование оккупантами взрывоопасных предметов на казенном заводе химических изделий.
В Донецке вчера прогремел мощный взрыв / facebook.com/chetveryakova
Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.
"14 февраля на территории Донецкого казенного химических изделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВзрыв в центре Киева: из-под земли вылетел столб огня (фото)
Отмечается, что это произошло во время проведения личным составом одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ работ по сбору и сортировке металлолома.
Напомним, в Донецке 14 февраля утром прогремел мощный взрыв. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter