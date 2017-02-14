После боев под Авдеевкой боевики массово подают рапорты на увольнение – разведка

В военных частях 2 армейского корпуса за неудовлетворительные условия службы продолжаются случаи дезертирства и самовольного оставления мест службы членами незаконных вооруженных формирований. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Facebook.

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«В розыске находятся 63 военнослужащих из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые самовольно покинули расположение части», - говорится в сообщении.

Кроме этого, информирует разведка, после событий под Авдеевкой наблюдается массовое представление рапортов на увольнение военнослужащих 2 АК ВС РФ.

Вместе с этим, информирует разведка, российское командование пытается решить проблему комплектования личным составом передовых подразделений в т.ч. за счет освобождения преступников, содержащихся в исправительных колониях на временно оккупированных территориях.