Пытал и издевался над украинскими военными: СБУ показала задержанного садиста "ДНР" (видео)

Правоохранители установили, что террорист весной 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование боевиков, действовавшее в оккупированном на то время Славянске, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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В июле террорист по прозвищу "Крутой" перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в здании бывшего управления СБУ в Донецкой области.

По свидетельству освобожденных военных, он регулярно пытал и издевался над заложниками.

Открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренным ч. 1 и ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 УКУ.