СБУ о негативных последствиях блокады "Л/ДНР": те, кто потеряют работу, вступят в ряды боевиков

Об этом заявляет пресс-центр СБУ.

В частности, СБУ ссылается на ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", ст. 280 "Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей" УК Украины.

Отмечается, что активисты создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины (с учетом наличия в Украине 5 ТЭС, которые вырабатывают до 15 % тепловой генерации, отсутствие поставок угля антрацитовой группы приведет к дефициту генерирующих мощностей в Объединенной энергетической системе Украины и заставит внедрить график "веерных" отключений потребителей).

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Также блокировка, по оценке СБУ, наносит прямые убытки государству (с 25.01.2017 в ОРДЛО осталось 385 вагонов с 26 950 тоннами угля общей стоимостью 35 035 000 грн, более 20 тысяч пустых вагонов, а также имущество ПАО «Укрзализныця») и ведет к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, (обеспечивают существование почти 150 тысяч человек) вынуждены будут, с учетом 40 % недоукомплектованности в т.наз. "армейских подразделениях" ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, в СБУ уверены, что действия активистов негативно влияют на процесс освобождения заложников.

Как сообщал УНИАН, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыв дорогу Луганск - Попасная.

Активисты намерены заблокировать также Станицу Луганскую .