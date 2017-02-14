"Бессмертный полк": командир 72-й ОМБр прокомментировал бои под Авдеевкой (видео)

Судя по тому, настолько были ожесточенные бои за наблюдательный пост противника, который заняли ВСУ, эта позиция для террористов очень важна, рассказал в интервью "Военному ТВ" командир 72-й ОМБр Андрей Соколов.

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"Наши бойцы отбили десятки атак противника на эту позицию. События, которые были здесь, я считаю, что это был экзамен на зрелость наших ВСУ, и считаю, что мы его прошли успешно", - подчеркнул он.

По словам командира, после этих боев террористы называют все подразделения ВСУ, которые находились под Авдеевкой, "Бессмертным полком".

Ранее УНИАН сообщал, что за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.