Ряды боевиков под Авдеевкой пополнили за счет дагестанцев и "кадыровцев" (видео)

До переднего края чужаки активно перебрасывают технику, бойцов и профессиональных диверсантов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Днем они не стреляют – одиночные, в основном. Провокации. После отъезда ОБСЕ, когда темнеет – и всю ночь до утра", - рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным "Локомотив".

Его собрат "Дьяк" рассказывает, что по ту сторону линии фронта уже вывесили свой флаг или кадровые военные, то ли наемники из Дагестана.

"Ведут себя грамотно – не подходят близко, метров 150. Потом приходит СПГ", - говорит он.

Военнослужащий "Куба" предполагает, что появление кавказцев может быть таким же элементом запугивания и деморализации, как и рассылка SMS неделей ранее. "Моральный дух не падает. Все как было, так и осталось: наблюдаем и пытаемся их отсекать", - утверждает боец.

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"Бои под Авдеевкой и пусть небольшие, но шаги вперед, мобилизовали воинов на всем участке фронта и даже тех, кто уже на "дембеле". Ветераны АТО готовы вернуться на передовую, чтобы только появилась возможность потеснить врага с украинской земли", - говорится в сюжете.

"Когда эти события произошли, начали звонить и спрашивать, как вернуться в подразделение, кто-то просто хотел перевестись к нам. Те, которым скучно сидеть в поле, а когда начались активные боевые действия – они понимают, что они здесь нужны", - рассказала пресс-офицер 72 ОМБР Елена Мокренчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Петр Порошенко заявил, что украинские войска после контратаки в районе Авдеевки Донецкой областиулучшили свои позиции на ключевом участке фронта вблизи оккупированного Донецка.