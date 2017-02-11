Российско-оккупационное командование приказало боевикам на Донбассе усилить давление на наблюдателей ОБСЕ - ГУР

Российско-оккупационное командование приказало боевикам усилить давление на представителей ОБСЕ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Facebook.

"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии по количеству обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, наблюдателям препятствуют мониторить потенциальные места ввоза военной техники с территории России.

"Наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - сообщает разведка.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики "ДНР" больше часа не пропускали патруль миссии на "нулевом" блокпосте возле Горловки.

Впоследствии в СММ сообщили, что наблюдателей отпустили после обыска: "Вооруженные члены "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 минут на блокпостах".