В 72-й бригаде сообщили о четырех мощных взрывах на территории "ДНР"
16:01, 10 февраля 2017Война
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На подконтрольной боевикам территории Донецкой области прогремели четыре мощных взрыва, сообщила пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.
Фотоиллюстрация / REUTERS
"Зашел эшелон на Ясиноватую: 6 цистерн горючки и плюс б/к с базы хранения. Два очень сильных "баха" в "дыре". Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугресу, Харцызску. Наверное, шмель. Ждем сообщения из морга Донецка. В Снежном в 12:15 слышали сильный взрыв где-то со стороны объездной на Торез. В 12:28 еще один такой же", - написала она на своей странице в Facebook.
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Напомним, пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв, который ощущался в некоторых соседних населенных пунктах.
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