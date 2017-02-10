В 72-й бригаде сообщили о четырех мощных взрывах на территории "ДНР"

"Зашел эшелон на Ясиноватую: 6 цистерн горючки и плюс б/к с базы хранения. Два очень сильных "баха" в "дыре". Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугресу, Харцызску. Наверное, шмель. Ждем сообщения из морга Донецка. В Снежном в 12:15 слышали сильный взрыв где-то со стороны объездной на Торез. В 12:28 еще один такой же", - написала она на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПаника в Донецке: в соцсетях пишут об эвакуации и боевой тревоге

Напомним, пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв, который ощущался в некоторых соседних населенных пунктах.