"ВСУ готовы дать отпор": в Минобороны рассказали о ситуации в Авдеевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Ситуация в Авдеевке непростая. Вместе с тем, она полностью контролируется со стороны ВСУ и местных властей. Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае проведения любых наступательных действий. Хочу также отметить, что любая угроза наступления существует не только в Авдеевке. Она может фиксироваться на всей линии соприкосновения в районе проведения АТО. Наша задача - усилить нашу оборону, наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 61 обстрел боевиками позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди бойцов нет.