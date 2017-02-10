На прошлой неделе в зоне АТО погибли 8 гражданских лиц – миссия ОБСЕ
12:55, 10 февраля 2017Война
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На прошлой неделе в зоне проведения антитеррористической операции погибли 8 гражданских лиц.
По информации ОБСЕ, на прошлой неделе в зоне АТО погибли 8 гражданских лиц / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
«Мы подтвердили многие факты жертв среди гражданского населения. В настоящее время – 38, из которых 8 - с летальным исходом», - сообщил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявил, что на прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло почти втрое.
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