На прошлой неделе в зоне АТО погибли 8 гражданских лиц – миссия ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы подтвердили многие факты жертв среди гражданского населения. В настоящее время – 38, из которых 8 - с летальным исходом», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявил, что на прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло почти втрое.

Подробнее о ситуации в Авдеевке читайте в материале УНИАН “Авдеевка: что дальше?”.