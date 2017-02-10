Савченко о ликвидации главарей "Л/ДНР": они не нужны живыми

"Возможно, только со временем можно будет поднять архивы и посмотреть, как это (ликвидация главарей "Л/ДНР" - УНИАН) происходило. Понимание этого есть, но я его оставлю при себе. Но то, что любой, кто становился лидером террористов, военным лидером этого конфликтного процесса, однозначно знает больше всех, и они не нужны живыми. Поэтому любой человек, который начинал именно так, должен был понимать, что жизнь его недолга", - цитирует Савченко 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, утром 8 февраля в "ДНР" проинформировали об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".