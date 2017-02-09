Журналист о ликвидации "Гиви": русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать

Об этом заявил российский журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя ликвидацию "Гиви".

"Вы знаете, русские – они, конечно, своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать. И это лишний раз получило свои подтверждения на Донбассе", - считает он.

По словам Невзорова, трудно сказать, кто именно ликвидировал главаря террористов "Гиви".

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"Вполне можно предположить, что происходит некое социалистическое соревнование, при котором – кто первый успеет. Поскольку все эти донбасские террористы-главари никому в качестве живых разговаривающих не нужны", - заявил журналист.

Также он подчеркнул, что в Российской Федерации единственное, что еще работает прилично, - это спецслужбы и организация всякой диверсионной деятельности.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".