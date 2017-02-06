На Донецкой фильтровальной станции возобновили водоснабжение

На Донбассе восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

При этом сообщается, что персонал остается дежурить на станции на ночь.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.

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В то же время заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал в очередной раз к прекращению огня.

"Вода снова бежит. Еще много надо сделать. Оружие сейчас должно молчать", - цитируются в сообщении слова Хуга.

Как сообщал УНИАН ранее, по состоянию на 12.30 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители города Авдеевка.

Отмечается, что без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов Ясиноватского района (села Тоненькое, Северный, Веселое, Водяное, Каменка), расположенные вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.