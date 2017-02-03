Ситуация в Авдеевке остается напряженной, боевики бьют из тяжелого вооружения – штаб АТО

15:51, 03 февраля 2017
Война
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Ситуация в Авдеевке остается напряженной и, несмотря на объявление с 08.00 режима «тишина», российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Ситуация в Авдеевке до сих пор напряженная из-за обстрелов боевиков / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, с 08.25 по 08.45 боевики обстреляли позиции украинских войск из миномета калибра 120 мм в районе Авдеевской промзоны, провоцируя ответный огонь.

С 12.15 оккупанты вновь открыли огонь из танков по позициям ВСУ в районе Песков, шахты «Бутовка» и в районе Авдеевской промзоны.

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"Украинские подразделения с целью сохранения режима прекращения огня на провокации не отвечали", - отметили в штабе АТО.

В сообщении отмечается, что такие коварные действия боевиков свидетельствуют о сознательном нарушении ими введенного в районе Авдеевки режима "тишина" с целью срыва проведения работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры города.

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