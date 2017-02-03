За сутки боевики совершили более 100 обстрелов, погибли четверо бойцов АТО - штаб

Четверо бойцов АТО погибли, 17 ранены, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 2 февраля.

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На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 “Град” в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опросного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганском - 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхньоторецькому, Водяном и Песках - минометы различных калибров.

На Мариупольском направлении по нашим позициям в районе Широкиного, Новогригорьевка и Старогнатівки вели огонь РСЗО БМ-21 Град. 122-миллиметровая артиллерия, 120- и 82-миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкиному, Опытному, Марьинке, Чермалику. По Березовой, Павлополю, Гнутовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.

На Луганском направлении - из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоолександровку.

Как сообщал УНИАН, ранее штаб АТО в ответ на распространение неправдивой информации сообщил, что украинские военные не стреляют по оккупированному Донецку.