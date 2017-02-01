Снимая Захарченко, пропагандисты случайно "засветили" российскую "гуманитарку" и трупы боевиков (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер-расследователь Михаил Кузнецов.

Читайте также"Мы понесли большие потери": захваченный в плен боевик рассказал о бое под Авдеевкой и российских "инструкторах" (видео)

"Руссишен пропагандистен случайно в кадре показали российскую "гуманитарку". Гранаты ВОГ-17М 1990 и 1994 года производства. А также ящики от 122 мм. ОФ снарядов 1997 года производства", - говорится в его сообщении.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

Также в сети заметили кадры российских пропагандистов, на которых видно не только главаря "ДНР", а и трупы террористов.