Снимая Захарченко, пропагандисты случайно "засветили" российскую "гуманитарку" и трупы боевиков (фото)
15:04, 01 февраля 2017Война
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Российские пропагандисты, снимая на камеру главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, забыли убрать из кадра трупы террористов и "гуманитарку" РФ.
Пропагандисты засветили трупы боевиков / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер-расследователь Михаил Кузнецов.
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"Руссишен пропагандистен случайно в кадре показали российскую "гуманитарку". Гранаты ВОГ-17М 1990 и 1994 года производства. А также ящики от 122 мм. ОФ снарядов 1997 года производства", - говорится в его сообщении.
Посмотреть видео можно по этой ссылке.
facebook.com
facebook.com
Также в сети заметили кадры российских пропагандистов, на которых видно не только главаря "ДНР", а и трупы террористов.
Скриншот
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