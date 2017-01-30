Волонтеры рассказали о ситуации под Авдеевкой: Россия перебрасывает "помощь" боевикам

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".

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Отмечается, что не прекращают работать 82 и 120-мм минометы. В основном гремит район промзоны и малых дач.

"Из радиоперехватов стало известно, что на подмогу террористам едет более двух десятков КамАЗов с российским спецназовцами", - рассказали волонтеры.

В "Повернись живим" отмечают, что украинские военные полностью контролируют ситуацию и дают достойный ответ врагу.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. Сегодня утром бои продолжались, украинские военные понесли новые потери.