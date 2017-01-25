Штаб: за день один украинский военный получил ранения в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях: на Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке.

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Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП противника.

По данным штаба, на Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановке.

На Донецком направлении они обстреливали из 120 и 82-миллиметровых минометов Авдеевку и Троицкое. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли населенный пункт Красногоровка. Четыре снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку», - добавили в пресс-центре.