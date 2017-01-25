На Светлодарской дуге пехота ВСУ "шагнула вперед" - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"На Светлодарской дуге наша пехота "чуток подровняла" передовые позиции", - говорится в его сообщении.

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По словам волонтера, это значит, что где-то линия фронта выровнялась, а где-то ВСУ снова перегнули немного и "шагнули вперёд".

"И все в рамках Минских договорённостей", - добавил Мысягин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе еще полкилометра украинской земли освобождены от оккупантов. Украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были боевики.