Военный прокомментировал возможность освобождения Дебальцево

Об этом в интервью ТСН рассказал военнослужащий Вячеслав Власенко, известный по позывному "Филин", который во главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" освобождал от террористов Новолуганское.

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"Это наша политика, направленная на выполнение Минских договоренностей. Я думаю, что те экономические меры, которые применяются против Российской Федерации, страны-агрессора, рано или поздно будут доведены до логического конца, и требования Минских договоренностей будут выполняться", - отметил он, отвечая на вопрос о том, реально ли сейчас ВСУ взять под контроль Дебальцево.

По словам военного, Минские договоренности - это один из этапов возвращения украинской территории, территории Донбасса и Крыма.

"Потом будет следующий этап", - подчеркнул Власенко.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что за последний месяц 54-я бригада хорошо продвинулась вперед на Донбассе: "уже неплохо видно пригород Дебальцево".