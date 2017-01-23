Волонтер о продвижении ВСУ на Донбассе: уже неплохо видно пригород Дебальцево

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

Читайте также"Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала": ВСУ вплотную подошли к Дебальцево - волонтер

"Во время тяжелых боев на Светлодарской дуге бойцы 54-й бригады взяли под свой контроль "тот самый лес" и осуществили дальнейшее продвижение вперед на соседних участках передовой", - рассказал он.

По словам волонтера, за последний месяц 54-я бригада хорошо продвинулась вперед: "уже неплохо видно пригород Дебальцево".

"А с некоторых позиций расстояние до него не больше 6 км", - добавил Мысягин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе еще полкилометра украинской земли освобождены от оккупантов. Украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были боевики.

Стахановское направление – не единственное место, где украинские войска заставили врага отступить. Зона ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" с другой стороны Светлодарского водохранилища. Раньше здесь украинских войск не было. Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов.