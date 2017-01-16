Заместитель главы миссии ОБСЕ 18-27 января посетит Донбасс для ознакомления с ситуацией на линии фронта

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

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"Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ посетит Восточную Украину с 18 до 27 января, чтобы оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь мирного населения, оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе миссия ОБСЕ заявляла об увеличении на 250% случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения на Донбассе.