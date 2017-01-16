Российский морпех похвастался "командировками" для зачисток на Донбассе (фото)

Журналист, работающий на оккупированных россиянами территориях, стал свидетелем разговора двух боевиков в одном из развлекательных заведений Луганска, передает Без Табу.

Один из террористов оказался жителем России, кадровым военным, который хвастался своими боевыми выездами на территорию Украины.

Молодой человек, представившийся Семеном Карауловым, - военнослужащий морской пехоты ВС РФ. По его словам, он часто бывает на Донбассе в "командировках". Об этом свидетельствуют и фотографии, которыми оккупант охотно делится в соцсетях. Юноша не пытается скрывать свои "командировки" и охотно информирует о них - учитывая недалекость открытость боевика - отыскать его профили не составило труда.

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Последующие изучение профиля Караулова открыло немало интересного не только о самом боевике, но и о деятельности оккупантов на Донбассе.

Караулов рассказал своему собеседнику о том, что командование отправляет их на зачистки. После того, как подразделение выполняет боевую задачу, личный состав оккупантов возвращается в Россию. Такие поездки для них стали нормой.

Судя по фото, российский террорист принимал участие в боях на Светлодарской дуге. Шевроны россиянина свидетельствуют о том, что он якобы служит в незаконном вооруженном формировании "ДНР" под ироничным названием "Патриот". К слову, то же подразделение террористов для прикрытия в 2015-м году использовали военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Тогда же Караулов принимал участие в боях против ВСУ, где он засветился с погибшим российским десантником Павлом Антоновым, который называл себя Васей Зайцевым.