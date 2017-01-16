В Донецкой области задержали трех бывших боевиков "ДНР"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"45-летний житель Константиновского района приехал в оккупированный Донецк в ноябре 2014 года. На подъезде к городу, во время проверки на блокпосте «ДНР» в Ясиноватой, боевики всех мужчин вывели из автобуса и предложили вступить в свои ряды. Константиновец был единственным, кто согласился", - скзано в сообщении.

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В оккупированном Донецке новобранцу выдали автомат и поставили охранять базу «Востока», нес он службу и на блокпосте. За это обещали платить 2,5 тысячи гривен. Но все пошло не так, как рассчитывал наемник.

Буквально сразу его в числе 15 человек перебросили на огневой рубеж. По всей линии фронта от донецкого аэропорта в промзоны в это время шли ожесточенные бои, киборги героически отстаивали то, что осталось от ДАП, террористы не прекращали наступление, бросая в бой живую силу, преимущественно из числа местных жителей, одурманенных пропагандой. «Пушечного мяса» не хватало, поэтому на передовую отправляли всех. Пошли и константиновец, у которого были проблемы с легкими, и 60-летний дончанин с позывным «Дед». Гарнизон поселили в двухэтажном доме на окраине.

Через несколько дней пала диспетчерская башня, и террористы усилили наступление на Авдеевку. Город расстреливали из «градов», целенаправленно перебили все коммуникации жизнеобеспечения, били по заводу, школам и домам мирных жителей.

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Во время одного из боев боевика контузило, а после лечения в госпитале он решил не возвращаться в бандформирование. Несколько месяцев пожил в Донецке, но понял, что будущего здесь нет. Мужчина вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие, думая, что о криминальном прошлом никто не узнает.

Однако в ходе контрразведывательной работы сотрудники Константиновского отделении полиции собрали доказательства относительно его причастности к незаконным вооруженным формированиям, и он будет привлечен к уголовной ответственности.

Еще один бывший боевик, который прятался под видом мирного жителя, обнаружен в поселке Новолуганское, где уже две недели работает спецгруппа полиции.

24-летний житель Новолуганского присоединился к боевикам в июне 2014 года. Он «нес службу» на блокпосте, расположенного вблизи с. Луганское, тогда еще Артемовского района, где осуществлял незаконный досмотр автотранспорта и граждан. Новобранец обеспечивал вооруженную защиту блокпоста с автоматом Калашникова в руках.

Но уже через две недели боевик стал свидетелем того, как оружием, которое он получал на дежурство, били прикладом по голове ни в чем не повинных мирных граждан. Вот тогда он понял, что ошибся с выбором «профессии» и покинул террористов.

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Аналогичная биография и у 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 дежурил на блокпосте на перекрестке автодорог Красный Лиман Северский-Ямполь-Кривая Лука.

По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Бывшим боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.