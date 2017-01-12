Журналисты узнали о ночной жизни новой донецкой "элиты"

В донецком ресторане "Штальман" публика в основном статусная — мужчины со значками депутатов самопровозглашенной "ДНР" и другие видные сепаратисты, говорится в статье "Нового времени".

Среди них Павел Губарев, который в 2014 году провозгласил себя "народным губернатором" Донецкой области, после более проворные соратники оттеснили его от рычагов управления самопровозглашенной республикой.

Здесь Губарев не просто посетитель, а хозяин, причем уже полтора года. Обстоятельств смены собственника никто не знает, но персонал на условиях анонимности не исключает: перспективное заведение просто отжали. С тех пор Губарев довольно часто использует ресторан как офис, проводя здесь встречи. Дела ведет его супруга — Екатерина, также известная сепаратистка, в прошлом так называемый "министр иностранных дел ДНР".

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"Штальман" — не единственное донецкое заведение, пережившее войну. В городе работает около 300 кафе, ресторанов и ночных клубов — почти столько же, сколько и до войны.

В период активных боев большинство заведений закрылось, но в 2016-м они начали возрождаться десятками. Причем на любой вкус — от элитных ресторанов с заграничными деликатесами и закрытыми вечеринками до тематических кафе в советском стиле.

Исключения составили сетевые заведения вроде "Мафии" или McDonald’s, которые покинули оккупированные территории окончательно.

Постепенно Донецк превращается в город кафе, супермаркетов и парикмахерских, говорит 29-летний Никита, владелец одного из ресторанов в центре Донецка, попросивший не называть его настоящее имя.

"У людей есть "старые" деньги — заработанные до войны, или "новые" — заработанные на войне,— поясняет он.— Но в производство вкладывать слишком рискованно, поэтому сфера обслуживания — самый логичный выбор".

Учитывая повальную бедность местного населения и практически полное отсутствие среднего класса, главными завсегдатаями местной индустрии развлечений стала новая донецкая "элита": военные, представители сепаратистских "властей", люди, сколотившие капитал на войне, и женщины, ищущие себе богатого мужа или хотя бы временного покровителя.

Полный текст статьи читайте в свежем номере журнала "Новое время" от 13 января 2017 года.