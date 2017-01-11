В зоне АТО продолжаются поиски трех пропавших украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«На днях трое военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в районе линии разграничения на Мариупольском направлении, не вернулись к месту расположения. Пока продолжается поисковая операция. К ней привлечены и подразделения военной службы правопорядка, и военнослужащие оперативно-тактической группировки «Мариуполь». Пока никакой официальной информации по этому поводу нет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 8 января трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.