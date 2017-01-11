В зоне АТО продолжаются поиски трех пропавших украинских военных
В зоне АТО продолжаются поиски трех пропавших украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеВСУ заняли новые позиции на Світлодарськой дуге в последние дни - Минобороны
«На днях трое военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в районе линии разграничения на Мариупольском направлении, не вернулись к месту расположения. Пока продолжается поисковая операция. К ней привлечены и подразделения военной службы правопорядка, и военнослужащие оперативно-тактической группировки «Мариуполь». Пока никакой официальной информации по этому поводу нет», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 8 января трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.