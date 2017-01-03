Министр обороны отмечает тенденцию применения боевиками тяжелого вооружения в зоне АТО

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью «5-му каналу».

Читайте такжеМинистр обороны объяснил значение занятых украинскими военными высот на Светлодарской дуге

«К сожалению, тенденция применения тяжелого оружие есть. Я хотел бы привести пример – только в декабре из тысячи обстрелов, которые происходили со стороны террористических группировок, пятьсот, то есть половина, вообще были из запрещенного (по Минским соглашениям) вооружения», - заявил он.

«Конечно, это влечет за собой серьезное нарушение этих (Минских) соглашений, и мы получаем, к сожалению, и потери, и ранения, потому что применяется то оружие, которое не должно применяться», - добавил Полторак.

При этом министр заверил, что Украина готова отвечать на обстрелы в случае, когда есть угроза личному составу, и тогда, когда есть угроза прорыва или наступления.

«Мы соответственно реагируем на те угрозы, которые, к сожалению, бывают», - отметил Полторак.