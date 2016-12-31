В Минобороны рассказали подробности боя вблизи Попасной

«Еще ночью около 2 часов наши позиции были расстреляны. Затем две короткие провокации там произошли уже днем, после 16 часов. И наконец группа боевиков в составе 16 человек пошла в атаку, при этом их прикрывал минометный огонь», - сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его данным, в конце концов, наткнувшись на организованную оборону и меткий ответный огонь со стороны сил АТО, оккупанты отступили. Чуть позже состоялась еще одна неудачная попытка вражеского наступления. Обе атаки длились по 50 минут, украинские войска потерь в этом бою не понесли, отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных.