Миссия ОБСЕ за последние дни зафиксировала около 2,3 тыс. взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 22 декабря по состоянию на 19:30, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях относительно предыдущего отчетного периода, включая около 2,3 тысяч взрывов в Донецкой области и более 330 взрывов в Луганской области", - говорится в отчете.

В прошлый раз в Донецкой области было зафиксировано 1,6 тыс. взрывов, а в Луганской - около 170.

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Наблюдатели проверяли информацию об обстрелах в Дебальцево, Докучаевске и Калиновом. Также миссия продолжает наблюдать за процессом разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Доступ к этим местам снова был ограничен.

Члены миссии зафиксировали размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения по обе стороны линии соприкосновения.

Как утверждают международные наблюдатели, большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районах Светлодарска, Дебальцево и Горловки (которые находятся к северо-востоку от Донецка на расстоянии 57, 58 и 39 км, соответственно).

В этих местах миссия зафиксировала применение ракетных систем залпового огня, 120-мм минометов, 122-мм артиллерии и других видов вооружения.

Кроме того,представители СММ в западных частях Луганской области зафиксировали нарушения режима прекращения огня в направлении Светлодарск-Дебальцево.