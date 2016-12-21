За сутки боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В течение дня боевики продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском – из минометов обстреливали Красногоровку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован огонь из вооружения БМП»,- говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое и Новозвановку.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты, используя 120- и 82-миллиметровые пулеметы и стрелковое оружие, неоднократно в течение дня вели огонь по позициям украинских военных вблизи Луганского и Авдеевки.