Турчинов о ситуации на Светлодарской дуге: "Наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции"

Об этом он сказал во время совещания с военным руководством антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

«Четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы наших позиций с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра. По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный «рекорд» - более 800 за сутки», - отметил Турчинов, находясь на передовых позициях 54-й бригады, которая выдержала наступление врага.

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Он добавил, что наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, «которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».

«Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери», - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, уже несколько дней подряд самой горячей точкой остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.