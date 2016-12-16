В СНБО оценили возможность быстрого освобождения Донбасса

Об этом в интервью Лиге.net сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словами, сегодня Украина создает оборонный потенциал, который позволит защитить страну и полностью очистить ее от оккупантов.

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"Если бы не было прямой агрессии Российской Федерации - война на Донбассе закончилась бы если не за дни, то за недели. Но Россия пока имеет мощный ресурс, который использует в войне против нас. Поэтому освобождение оккупированных территорий - к большому сожалению - не блицкриг, это тяжелый и продолжительный процесс", - подчеркнул Турчинов.

Кроме того, по его словам, в сегодняшних условиях нет никакой проблемы в том, чтобы провести быструю операцию по очищению оккупированных территорий и положить конец существованию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР."

"Вопрос только в том, сколько дивизий бросит Россия против нас под видом "защиты жителей Донбасса", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявлял, что расходы РФ на содержание Луганска и Донецка оцениваются в более чем 6 млрд долларов в год.