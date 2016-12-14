В зоне АТО за минувшие сутки ранены четверо военных
14:02, 14 декабря 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены четверо украинских военных.
Ни один военный не погиб / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако четверо получили ранения», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки контролируемые Россией боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинских военных из тяжелого вооружения.
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