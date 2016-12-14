Над оккупированным Крымом подняли российские истребители Су-30

Как оказалось, российские военные устроили на полуострове учения, говорится в сюжете ТСН.

Так, над оккупированным Крымом летала российская боевая авиация — истребители Су-30 отрабатывали перехват воздушных целей и защиту кораблей от авиации противника.

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Самолеты взлетали с базы в Новофедоровке. По данным российских военных, учения планировали проводить, невзирая на любые погодные условия, как днем, так и ночью.

Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины вблизи оккупированного Крыма проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.