Впервые за последние четыре недели боевики использовали артиллерию возле Новозвановки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в районе АТО», - сказал он.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении вчера основные боевые действия велись на тех же участках фронта, что и на прошлой неделе, в частности вблизи Попасной, на Бахмутской трассе и севернее ее. Однако боевая активность врага на этом направлении, которая характеризовалась низкой и средней интенсивностью в течение последних месяцев, несколько возросла.

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"Вчера впервые за последние четыре недели боевики использовали артиллерию на Луганском направлении. Пушки 122-го калибра применялись врагом, где и в прошлый раз, – вблизи Новозвановки. Там же враг провел ряд вооруженных провокаций, в том числе с использованием минометов. Также в соседней Новоалександровке бандформирования трижды обстреляли наши позиции. Тишина была нарушена врагом и в Станично-Луганском районе – вблизи села Сизое, где боевики открывали огонь из стрелкового оружия", - сказал он.

На Донецком направлении, сообщил Мотузяник по-прежнему неспокойной обстановка остается в Авдеевке и на окраинах Горловки. В Авдеевской промзоне противник реже использует минометы, зато обстрелы остаются продолжительными с широким применением крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

На Мариупольском направлении, отметил Мотузяник, количество вражеских обстрелов остается наибольшим – 19 за минувшие сутки.

"По-прежнему больше всего нарушений режима тишины приходится на участок фронта Павлополь – Широкино. Вчера там было зафиксировано 12 случаев. Однако интенсивность боевых действий врага качественно уменьшилась. Враг ни разу не применил ни артиллерию, ни танки. Уменьшились и вражеские обстрелы сил АТО из минометов – всего 7 случаев вдоль всей линии фронта в этом направлении, во время которых было выпущено 70 мин в сторону наших позиций. Также вблизи Павлополя зафиксировано два вражеских снайперских обстрела", - сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО.