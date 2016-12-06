Глава Генштаба: за время конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч силовиков

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью изданию «Голос Украины», сообщает "Радио Свобода".

Из числа погибших 2 636 – военнослужащие ВСУ, 2 148 – боевые потери.

Муженко уточнил, что это данные на конец ноября.

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Муженко отметил, что, по расчетам Генштаба, в случае полномасштабной военной агрессии России Украина за 10 дней противостояния может потерять около 10-12 тысяч человек.

«У нас есть возможность на сегодня минимально адекватно реагировать на все эти ситуации, но в случае широкомасштабной агрессии нужно увеличивать количество личного состава военнослужащих. Речь идет о формировании новых воинских частей и развертывании группировок войск на потенциально опасных направлениях», – заявил он.

По словам Муженко, в 2016 году ВСУ пополнились более 64 тысячами контрактников.

6 декабря в Украине отмечают 25-ю годовщину создания Вооруженных сил.