Боевики почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов позиций сил АТО (видео)

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, российско-оккупационные войска на Луганском направлении из минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку, Крымское, Станицу Луганскую и Новозвановку.

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Как отмечается, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов – Марьинку, а из стрелкового оружия – Гнутово.

Согласно сообщению, на Донецком – под огонь минометов неоднократно попадала Красногоровка и Авдеевка. Из гранатометов оккупанты обстреливали Зайцево, а из вооружения бронетранспортеров – Нижнее Лозовое.

Так, всего противник открывал огонь по нашим позициям 26 раз.

Напомним, за сутки 2 декабря боевики совершили 44 обстрела позиций Вооруженных сил в зоне АТО.