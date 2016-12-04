Боевики почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов позиций сил АТО (видео)
За прошедшие сутки 3 декабря 2016 года боевики открывали огонь по позициям военных 26 раз.
Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, российско-оккупационные войска на Луганском направлении из минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку, Крымское, Станицу Луганскую и Новозвановку.
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Как отмечается, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов – Марьинку, а из стрелкового оружия – Гнутово.
Согласно сообщению, на Донецком – под огонь минометов неоднократно попадала Красногоровка и Авдеевка. Из гранатометов оккупанты обстреливали Зайцево, а из вооружения бронетранспортеров – Нижнее Лозовое.
Так, всего противник открывал огонь по нашим позициям 26 раз.
Напомним, за сутки 2 декабря боевики совершили 44 обстрела позиций Вооруженных сил в зоне АТО.