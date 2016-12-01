Ракетные испытания возле Крыма: Порошенко сообщил о первых успешных пусках
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытания зенитных ракет во время стрельб вблизи Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии вручения штандарта батальону оперативного назначения Национальной гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.
Читайте такжеРакетные испытания возле Крыма: Москва официально угрожает ответным ударом
"Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных пусках, которые были проведены сегодня утром. В этих учениях также принимают участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", - заявил президент.
"Хочу подчеркнуть, что пуски происходят и в воздушном пространстве Украины, и над открытым морем в полном соответствии с международным правом", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.
Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыму.
В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.
Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко добавил, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.