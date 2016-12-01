Ракетные испытания возле Крыма: Порошенко сообщил о первых успешных пусках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии вручения штандарта батальону оперативного назначения Национальной гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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"Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных пусках, которые были проведены сегодня утром. В этих учениях также принимают участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", - заявил президент.

"Хочу подчеркнуть, что пуски происходят и в воздушном пространстве Украины, и над открытым морем в полном соответствии с международным правом", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыму.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко добавил, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.