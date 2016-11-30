За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое ранены - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.

Лысенко уточнил, что боец погиб в Каменке. Ранения два военных получили во время вражеских обстрелов возле Новозвановки.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки украинские позиции попали под обстрел 31 раз. При этом террористы обстреляли ряд населенных пунктов из разных видов вооружения, в том числе запрещенного.

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В частности, боевики из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку. Позже, с гранатометов различных систем – Опытное и Каменку.