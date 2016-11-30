За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое ранены - Лысенко
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.
Лысенко уточнил, что боец погиб в Каменке. Ранения два военных получили во время вражеских обстрелов возле Новозвановки.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки украинские позиции попали под обстрел 31 раз. При этом террористы обстреляли ряд населенных пунктов из разных видов вооружения, в том числе запрещенного.
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В частности, боевики из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку. Позже, с гранатометов различных систем – Опытное и Каменку.