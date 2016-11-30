"Мороз ударил, мерзнут пацаны": Бирюков ответил на претензии по обеспечению украинской армии

Об этом рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков, передает "Обозреватель".

Комментируя информацию журналиста Романа Бочкалы о том, что в одном из подразделений на Донбассе бойцы страдают от холода, он сказал: "Я могу подтвердить, что "кто-то кое-где у нас порой" действительно, может быть, что-то не получил. У нас 250 тысяч человек в армии".

Советник президента также захотел знать, о каком именно подразделении идет речь, а также получить ответ на вопрос: "Они вообще писали заявки на дрова, на уголь, на мазут?"

Бирюков рассказал о том, что "еще в начале лета велась заготовка дров, угля, отопительного мазута, пеллет и всего остального, что используется для обогрева". По его словам, в зоне АТО есть три топливных склада – "по одному в каждом секторе". "Да, к сожалению, плечо подвоза до каких-то подразделений немалое, но у нас нет возможности каждые 10 километров организовывать топливный склад, а потом еще и охранять его от местных жителей, которые стараются все растащить", - заметил он.

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Он также добавил, что "каждая квартирно-эксплуатационная часть каждой области создала собственный склад". "Я заехал на топливный склад Николаевской квартирно-эксплуатационной части и убедился: там дров до хрена", - заверил Бирюков.

Говоря о проблемах снабжения армии, он обратил внимание на то, что "у нас, к сожалению, наполовину не укомплектованы штаты тыловиков". "При доблестном Анатолии Гриценко и при последующих министрах у нас систематически уничтожали факультеты подготовки тыловых служб. Была генеральная линия, что всем этим делом будут заниматься коммерсанты на аутсорсинге. Сегодня зачастую тыловик просто не знает, где эти дрова добыть".

"Но работа ведется, восстановлен тыловой факультет на базе Одесской военной академии. К сожалению, результатов нельзя ждать молниеносно", - признал он.

Бирюков также рассказал о том, что казарменный фонд нуждается в восстановлении. Сумма, необходимая на эти цели, составляет 4 миллиарда гривен. "В бюджете 2016 года на ремонт казарм предусматривалось финансирование в размере 400 миллионов гривен. То есть через десять лет мы отремонтируем все казармы и начнем ремонтировать их по новой", - заметил он.

В то же время он подчеркнул: "Там, где нет казарм, разворачиваются палаточные городки. Это, конечно, не комфортные, не идеальные условия, но уже два года отсутствует проблема с печками – просто их нужно получить на складе. В этом году точно нет проблем с дровами и углем. Их просто нужно получить на складе".

Ранее 30 ноября журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook рассказал о том, что бойцы одного из подразделений на Донбассе страдают от холода, они вынуждены топить "буржуйки" собственной одеждой.

"Мороз ударил, мерзнут пацаны... А угля нет. На Донбассе. Для военных. Одно уважаемое подразделение вывели на доукомплектацию с передка в прифронтовой тыл. "Расквартировали" в палатках. Ну и грейтесь как хотите. Хорошо волонтерские буржуйки с прошлых зим остались. Но топить их нечем. В ход пошли стоптанные носки и валенки", - говорится в его сообщении.