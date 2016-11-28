Еще один фронт Путина: Россия планирует перебросить в Беларусь несколько дивизий

Такое решение связано с запланированными учениями "Запад-2017", сообщает Радио Польша со ссылкой на издание Defence24.pl.

О таком масштабе переброски российских войск свидетельствуют данные из официальных документов. Министерство обороны России огласило тендер на услуги международного военного железнодорожного транспорта, т.е. транспортировки военной техники и материалов на специальных железнодорожных платформах.

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В прошлом году для транспортировки военной техники в Беларусь Министерство обороны РФ нуждалось в 125 вагонах, а в этом – лишь в 50 вагонах. В следующем году для переброски военных Москве необходимо 4126 вагонов.

Кремль утверждает, что тендер связан лишь с запланированными белорусско-российскими учениями "Запад-2017", которые регулярно проводят вооруженные силы обеих стран.

"При разработке концепции учений сценария будет принята во внимание ситуация, связанная с повышенной активностью НАТО у границ Союзного государства", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В свою очередь, белорусская оппозиция опасается, что масштабные учения могут указывать на нечто большее, например, на подготовку к военному контролю в стране, или вторжение на территорию Украины, стран Балтии или Польши.

На основании тендера можно сделать вывод, что Россия хочет перебросить в Беларусь несколько дивизий.