Мариупольское направление остается наиболее обстреливаемым оккупантами
Мариупольское направление остается наиболее обстреливаемым со стороны оккупационных войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«На Мариупольском направлении, как и раньше, количество вражеских обстрелов самое высокое – больше, чем на других двух (Донецком и Луганском направлениях – УНИАН) вместе взятых. По всему фронту оккупанты применяют тяжелое вооружение. В частности, в Марьинском районе, в Новогригоровке, где обычно было тихо, и на приморских рубежах по нашим позициям выпущено почти 150 минометных мин и 9 артиллерийских снарядов», - сообщил Лысенко.
По словам Лысенко, самые мощные обстрелы произошли в Красногоровке. «Они длились 2 часа 20 минут почти без перерыва», - сказал Лысенко.
Кроме того, противник нарушил режим тишины в Новотроицком и Старогнатовке.
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Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, 10 из которых – из тяжелого вооружения.
По информации представителя Минобороны, на Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов, два из них – из тяжелого вооружения.
«Возобновились боевые действия в Станично-Луганском районе. В частности, в самом райцентре вражеские обстрелы продолжались более двух часов. Кроме легкого вооружения различных систем, противник применил и бронетехнику», - сообщил Лысенко.
Также оккупанты нарушали режим тишины в прифронтовом и приграничном поселке Валуйское, обстреливали Украинское позиции ВСУ в Попаснянском районе.
На Донецком направлении, по словам Лысенко, враг вчера дважды открывал огонь по украинским позициям. «В общем это продолжалось около 50 минут. В Авдеевке произошла традиционная перестрелка между силами АТО и оккупантами. В Опытном по нашим военным вел огонь вражеский снайпер», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Опытном от пули снайпера погиб один украинский военнослужащий.