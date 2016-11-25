Мариупольское направление остается наиболее обстреливаемым оккупантами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Мариупольском направлении, как и раньше, количество вражеских обстрелов самое высокое – больше, чем на других двух (Донецком и Луганском направлениях – УНИАН) вместе взятых. По всему фронту оккупанты применяют тяжелое вооружение. В частности, в Марьинском районе, в Новогригоровке, где обычно было тихо, и на приморских рубежах по нашим позициям выпущено почти 150 минометных мин и 9 артиллерийских снарядов», - сообщил Лысенко.

По словам Лысенко, самые мощные обстрелы произошли в Красногоровке. «Они длились 2 часа 20 минут почти без перерыва», - сказал Лысенко.

Кроме того, противник нарушил режим тишины в Новотроицком и Старогнатовке.

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Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, 10 из которых – из тяжелого вооружения.

По информации представителя Минобороны, на Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов, два из них – из тяжелого вооружения.

«Возобновились боевые действия в Станично-Луганском районе. В частности, в самом райцентре вражеские обстрелы продолжались более двух часов. Кроме легкого вооружения различных систем, противник применил и бронетехнику», - сообщил Лысенко.

Также оккупанты нарушали режим тишины в прифронтовом и приграничном поселке Валуйское, обстреливали Украинское позиции ВСУ в Попаснянском районе.

На Донецком направлении, по словам Лысенко, враг вчера дважды открывал огонь по украинским позициям. «В общем это продолжалось около 50 минут. В Авдеевке произошла традиционная перестрелка между силами АТО и оккупантами. В Опытном по нашим военным вел огонь вражеский снайпер», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Опытном от пули снайпера погиб один украинский военнослужащий.