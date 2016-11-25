В Опытном снайпер убил украинского военного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий в населенном пункте Опытное от вражеской снайперской пули. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который погиб за Украину", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, утром штаб АТО проинформировал, что за прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.