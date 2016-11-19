Под Троицким был ранен украинский военный - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Ни один военный не погиб. Один ранен», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области во время обстрела боевиков была ранена жительница Красногоровки.