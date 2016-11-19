Под Троицким был ранен украинский военный - Минобороны
15:38, 19 ноября 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения во время обстрела возле села Троицкое.
Иллюстрация REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«Ни один военный не погиб. Один ранен», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
В Донецкой области во время обстрела боевиков была ранена жительница Красногоровки.
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