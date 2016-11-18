Миссия США при ОБСЕ призывает Россию повлиять на боевиков в вопросе открытия КПВВ в Золотом

Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниела Беера, которое он обнародовал сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"На прошлой неделе в рамках Трехсторонней контактной группы (представители) украинского правительства вновь заявили о готовности возобновить работу пропускного пункта для транспортных средств в Золотом, и украинские военные публично подтвердили это на этой неделе. Но Россия и сепаратисты и в дальнейшем отказываются от своего обещания, сделанного около года назад в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, по поводу открытия этого пропускного пункта", - заявил Беер.

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Он отметил, что каждая страна - член ОБСЕ, которая во время заседания выступала по поводу конфликта вокруг Украины, выразила решительную поддержку возобновлению работы этого пункта, что является жизненно важным для пострадавших от конфликта жителей Донбасса.

"Мы призываем Россию воспользоваться ее влиянием над сепаратистами, чтобы быстрее открыть пропускной пункт в Золотом", - заявил Беер.

Кроме того, он отметил необходимость согласования в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов, касающихся защиты критической инфраструктуры, а также готовности реагировать на любые потенциальные химические загрязнения, которые могут возникнуть в результате боевых действий.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании группы «было поручено СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, украинской стороной и представителями ОРЛО решить все вопросы безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом, и открыть пункт пропуска до следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 23 ноября».

Справка УНИАН. КПВВ «Золотое» был открыт 31 марта 2016 г., но он проработал лишь несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами оккупантами в этом направлении и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.