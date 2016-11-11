На КПВВ "Гнутове" из-за боевиков вновь возникли проблемы с пропуском людей и автомобилей - ГПСУ

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

При этом отмечается, что вчера боевики не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.

Также в сообщении сказано, что пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, «остается динамичным», хотя «в течение прошлых суток он характеризовался определенным уменьшением».

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В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 20,7 тысяч человек и 2,6 тысячи транспортных средств.