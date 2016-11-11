На КПВВ "Гнутове" из-за боевиков вновь возникли проблемы с пропуском людей и автомобилей - ГПСУ
11:07, 11 ноября 2016Война
1449 0
Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутове» в Донецкой области сегодня снова вовремя не начал работу, поскольку напротив него на своем блокпосту в селе Верхнешироковское (Октябрь) российские наемники не осуществляют пропуск граждан и транспортных средств.
КПВВ «Гнутове» сегодня опять вовремя не начал работу / dpsu.gov.ua
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
При этом отмечается, что вчера боевики не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.
Также в сообщении сказано, что пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, «остается динамичным», хотя «в течение прошлых суток он характеризовался определенным уменьшением».
Читайте такжеНа Луганщине готовилась диверсия против сил АТО – СБУ (фото)
В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 20,7 тысяч человек и 2,6 тысячи транспортных средств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter