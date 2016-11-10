В Донецкой области СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов "ДНР" (видео)

В Донецкой области СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов, которая действовала в Курахово, Красногоровке и Марьинке. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали пятерых пособников террористов за местами их проживания. Во время обысков помещений сотрудники СБУ изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавалась информация боевикам, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

«По заданию боевиков "ДНР", злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ», - говорится в сообщении.

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Кроме того, злоумышленники распространяли в социальных сетях специально подготовленные спецслужбами РФ информационные материалы антиукраинской направленности с призывами относительно раскола Украины.

По словам одного из задержанных, в феврале 2016 года он поехал в Донецк на похороны своего знакомого-боевика, где и познакомился с другим террористом. Именно по поручению последнего злоумышленник и начал собирать информацию о месте расположения украинских подразделений ВСУ в зоне АТО.

Следователи Управления СБ Украины в Днепропетровской области открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.