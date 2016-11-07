ВСУ об огневых атаках боевиков под Новотроицким: технику гнать нельзя, мы уже три дня на диете

Там с окраин Докучаевска уже несколько дней по позициям наших армейцев не утихает огонь противника, передает ТСН.

На позиции, где побывали корреспонденты, не стреляют из крупного калибра. Но бойцы в буквальном смысле почти постоянно ходят вприсядку, потому что плотно работают снайперы, гранатометы, и прочее.

Воины говорят, что к некоторым опорным пунктам даже не могут загнать технику, и все армейские пожитки от воды до оружия несут на позиции вручную. "В последние дни обстреливают – технику гнать нельзя. В рюкзаке, на плечах так и несем – то хлеб, то еще что-то. Мы здесь уже три дня на диете", - рассказал боец ВСУ.

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Пресс-офицер ВСУ говорит, что враг вычисляет огневые точки и разведгруппами пытается вычислить, сколько на позициях личного состава после увольнения шестой волны.

Усиление обстрелов на позициях воины объясняют ротацией на оккупированных землях. Что зашла новая партия российских наемников, враг даже не скрывает – буквально в 300 метрах повесили российский флаг. Военные также отмечают, что среди террористов против нас воюют и женщины. Они в оккупантов работают снайперами.