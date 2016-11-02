Россия стягивает военную технику к границе с Украиной – ИС

Россия стягивает военную технику и вооружение в приграничные с Украиной районы Ростовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Согласно его сообщению, вблизи границы с Украиной в Ростовской области наблюдается скопление сил и техники ВС России.

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«В частности, в районе н.п.Матвеев Курган, Закадычное, Крынка, Демидовка зафиксировано значительное количество военной техники (ствольная артиллерия, танки). Военная техника и вооружение размещены в лесополосах и замаскированы. Техника охраняется лицами в военной форме без опознавательных знаков», - написал Тымчук.

Напомним, РФ рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО, в том числе на территории Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны. Отмечается, что ради этого Россия наращивает ударный потенциал.

«С этой целью на юго-западном и северо-западном стратегических направлениях наращивается ударный потенциал. В частности на северо-западном в Балтийском регионе», - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.